Nasce ASAP: associazione agenti professionisti di Generali Italia

Generali

(Teleborsa) -, nuova associazione degli, dall'unione di due realtà preesistenti che coniugano decenni di storia e passione -- che confluiscono nel Gruppo Agenti più importante e rappresentativo di uno dei tre modelli distributivi previsti dal Mandato Unico della Compagnia guidata dal Country Manager e Ceo Giancarlo Fancel.Ilsi è tenuto all’Hard Rock Hotel di,tre giorni di dibattiti e confronti per presentare la struttura del nuovo Gruppo e condividere i futuri progetti con gli associati, preceduto da quelli dipreesistenti, storiche Rappresentanze della Rete distributiva di Generali Italia che hanno fatto del modello dell’Agente Professionista il loro tratto distintivo in questi anni."Sono stati momenti di grande intensità emotivaha dichiarato il vice Presidente- per due storie durate decenni che finiscono per rinascere in un nuovo corpo portandosi appresso tutte le caratteristiche di un originale approccio alla professione edi un peculiare stile di rappresentanza dei Colleghi".La Presidenteha enfatizzato la bontà di una scelta che guarda al domani: "bbiamo deciso di non sonnecchiare nel presente. Abbiamo deciso di rubarci il passato per donarci il futuro"."I giorni del Congresso hanno fugato ogni dubbio sulla bontà dell’operazione di unificazione che non è una 'fusione a freddo' di classi dirigenti - ha proseguito la Presidente Mariagrazia Musto - ma l’unione di Colleghi che condividono i medesimi principi, la stessa visione, le medesime pratiche e lo stesso approccio all’attività di Agente di assicurazioni caratterizzato da grande competenza tecnica, grande professionalità e personale attenzione al cliente".Il Congresso è stato anche l’occasione per avviare ildella Compagnia al quale è stata dedicata la prima mattinata di lavori. Introdotta dalla lettura della lettera del Group Ceo, la giornata di giovedì è stata dedicataall’approfondimento delleche impegneranno Agenti e Compagnia nell’immediato futuro. Il Country Manager e Ceoha inviato un video messaggio per rimarcare il ruolo centrale della Rete nella strategia del Leone e porgere i migliori auguri al neonato Gruppo Agenti, all’insegna dei nuovi successi.È stato poi, Chief Marketing and Distribution Officer di Generali Italia a fare il punto sulle tappe di sviluppo delle Agenzie del modello professionale, prima della tavola rotonda che ha visto dibattere il Country General Manager, il General Manager di Generali Italiae il Country General Counsel, moderati dalla Presidente di ASAPe dal Vice Presidente Vicario. A seguire, sono statiper le diverse anzianità di mandato dai 15 ai 40 anni di attività.La Struttura Organizzativa dell’ASAP, chesarà, per il periodo transitorio, costituita dalla somma delle Strutture Dirigenti dei due Gruppi confluiti nella nuova struttura.