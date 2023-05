LVenture Group, exit da startup Filo: continua valorizzazione portafoglio

LVenture Group

(Teleborsa) -, holding di Venture Capital quotata sul mercato Euronext Milan, ha comunicato l', acquisita da Traveler Innovations, azienda globale tra i leader nel mercato dei prodotti per l'infanzia, presente in oltre 80 paesi nel mondo. Filo è unaspecializzata in prodotti IoT basati su tecnologia bluetooth proprietaria.L'operazione di disinvestimento, larealizzata da LVenture Group, "conferma il processo di valorizzazione in corso e la maturazione del portafoglio della società", si legge in una nota, che non riporta i dettagli finanziari dell'operazione.