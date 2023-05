NB Renaissance acquista U-Power, leader paneuropeo delle scarpe da lavoro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, uno dei maggiori fondi di private equity operanti in Italia, ha sottoscritto un, leader paneuropeo nelle calzature e abbigliamento da lavoro,. Al termine dell'operazione, Franco Uzzeni reinvestirà in una quota significativa (pari al 30%) assieme ad un gruppo di investitori guidato da NB Renaissance e che comprende la piattaforma NB Private Equity e Style Capital. Franco Uzzeni continuerà a guidare U-Power come presidente e amministratore delegato.U-Power è ilcon la prima quota di mercato nell'UE, e ha una divisione abbigliamento da lavoro in forte crescita. NB Renaissance habasato sulle seguenti iniziative di creazione di valore: accelerare la crescita internazionale del business delle calzature di sicurezza in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, consolidando al contempo la leadership in Italia; sviluppare ulteriormente prodotti adiacenti come l'abbigliamento da lavoro, i guanti protettivi e i caschi; entrare nel mercato nordamericano; ricercare efficienze industriali attraverso l'automazione."Siamocome partner per la prossima fase di crescita - ha commentato, co-founder e senior partner di NB Renaissance - U-Power ha ottenuto risultati eccezionali nel corso degli anni ed è all'avanguardia in ambito ESG, avendo conquistato la leadership europea nelle calzature di sicurezza per i lavoratori. Grazie alla partnership con un imprenditore eccezionale e con un management team di grande talento, il nostro obiettivo è ora quello di espandere l'attività in nuove aree geografiche e categorie di prodotto e creare un leader mondiale nei dispositivi di protezione per la sicurezza."NB Renaissance èHoulihan Lokey,, Banca Akros e BNP Paribas come advisor finanziari, Legance Avvocati Associati come consulente legale, AlixPartners come consulente di business, PwC Advisory come consulente contabile e PwC TLS come consulente fiscale ed ERM come consulente ESG. Franco Uzzeni è stato assistito da Lazard ecome advisor finanziari, Fieldfisher come consulente legale, BCG come consulente di business e EY come consulente contabile e fiscale.