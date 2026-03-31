Borsa sostenuta da banche e finanziari. Nexi in rally

(Teleborsa) - Ottima giornata per il comparto bancario, che si conferma il migliore a Piazza Affari, contribuendo a dare slancio al mercato rispetto agli altri Eurolistini. L'indice FTSE Italia All Share Banks segna un rialzo dell'1,23% e l'indice FTSE Italia All Share Financials un progresso dell'1,19%, confermandosi i due migliori comparti per la seduta odierna.



A guidare le blue-chips c'è Nexi , con un progresso del 2,65%, galvanizzata anche dal segnale di fiducia offerto dal nuovo CEO Bernardo Mingrone, che in data 26 marzo ha acquistato oltre 327 mila azioni della società a un prezzo medio di 3,02392 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a circa 991.445 euro. Il rialzo si inserisce in un contesto di progressivo recupero del titolo dopo le forti pressioni ribassiste delle settimane precedenti, innescate dalla delusione del mercato per il piano industriale triennale e per la mancata proposta di buyback nel 2026.



Bene anche le banche, in particolare Banco BPM , che sale del 2,48% e Unicredit del 2,06%. Attorno ai due punti i guadagni di Banca Popolare di Sondrio e BPER , ma appare sostenuta anche Intesa Sanpaolo (+1,18%).



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