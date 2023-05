Reclutamento: Anief e Udir alla Camera proposte di modifica su organici, assunzioni, graduatorie e mobilità del personale

(Teleborsa) - Arriva in Parlamento la voce di: martedì prossimo, 9 maggio, il giovane sindacato. La delegazione sindacale indicherà quali sono i nodi da sciogliere: organico del personale da potenziare per adeguarlo alle esigenze, anche quelle più impellenti che riguardano il Pnrr, immissioni in ruolo e supplenze, gestione delle graduatorie del personale docente e Ata precario, mobilità del personale scolastico da liberare dagli attuali vincoli gratuiti che ostacolano il diritto alla famiglia."E' indispensabile mettere mano a livello legislativo a questi argomenti – spiega– perché le modifiche in itinere o provvisorie, come la deroga annuale ai vincoli alla mobilità, non sono certo la soluzione al problema. La verità è che senza l’approvazione dei nostri emendamenti andremo incontro ad un anno scolastico all’insegna del disagio, con tanto malcontento anche tra gli studenti e le famiglie, che continueranno a denunciare la mancata continuità didattica e la presenza di troppi docenti precari nelle classi dei loro figli. L’amarezza riguarderà anche il personale, che inevitabilmente in percentuale crescente non starà a guardare ma andrà ad alimentare il contenzioso nei tribunali".Mercoledìpresentate il giorno prima alla Commissioni riunite I e XI: l’Anief chiede a tutto il personale scolastico di presentare le sue richieste entro domenica 7 maggio.