Intelligenza artificiale a scuola, ANIEF: "Bene, ma non basta: serve tavolo tecnico"

(Teleborsa) - Oggi il ministro dell’Istruzione e del Meritoil peso della burocrazia, ha ricordato, è generatore di stress e di disaffezione nei confronti della professione e per questo è stato progettatoSul piano pratico, ha detto il ministro Valditara, “vall’inizio dell’anno scolastico e pensiamo di riuscirci con una sorta di reingegnerizzazione dei principali processi funzionali all’avvio regolare dell’anno scolastico quindi accelerare le procedure di assegnazione dei docenti, realizzare una gestione più efficiente ed omogenea delle procedure su tutto il territorio nazionale, favorire una maggiore trasparenza delle assegnazioni e quindi contiamo anche grazie ancora una volta all’intelligenza artificiale di avere più cattedre coperte all’inizio dell’anno scolastico”.. Oggi i docenti devono compilare spesso e volentieri si sentono dei burocrati. Noi vogliamo sostanzialmente abolire la carta, abolire la documentazione che devono compilare i docenti, semplificare e automatizzare l’attività di ricostruzione della carriera e quindi non dovranno più produrre documentazione ma ci penserà direttamente l’amministrazione. E anche per quanto riguarda lo scambio e la condivisione tra le scuole della documentazione che dovrà essere esclusivamente in via telematica e uniformare e velocizzare la raccolta e la gestione delle informazioni”, ha concluso il ministro.Sulla semplificazione amministrativa, Anief di recente la espresso la sua posizione al ministero dell’Istruzione e del Merito: il sindacato - spiega la nota -A questo proposito, è stata richiesta l’istituzione di un tavolo tecnico per la semplificazione scolastica: l’obiettivo sarebbe quello di rendere meno macchinose le procedure di reclutamento. A patto sempre che si arriva ad attuare il ripristino del doppio canale, l’utilizzo delle graduatorie di tutti i concorsi incluso lo straordinario bis e la conferma in ruolo degli stabilizzati con riserva: tutte disposizioni che si potrebbe adottare già dall’anno prossimo se il Parlamento dicesse sì agli emendamenti Anief al decreto PA-Pnrr 44/2023 oggi in discussione nelle commissioni della Camera. Inoltre, è indispensabile la creazione di un unico fascicolo digitale dei dipendenti.Secondopresidente del giovane sindacato, questi interventi dovrannoC’è anche da accelerare il pagamento dei supplenti brevi, “i cui lunghi ritardi risultano insopportabili – dichiara Daniela Rosano, segretaria generale Anief– e anche su questo versante l’azione della semplificazione dovrà operare quanto prima,