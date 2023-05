Montefiore Investment subentra ad Alcedo SGR nel controllo di EXA

(Teleborsa) -, società di private equity specializzata negli investimenti in PMI che operano nel settore dei servizi, ha, general contractor leader nei settori del lusso retail e dell'hospitality, con l'obiettivo di supportarlo nel suo ambizioso piano di crescita, in particolare al di fuori dell'Italia.Fondata nel 2005, EXA è attiva nel: flagship store, hotel, uffici e showroom. Con circa 250 dipendenti, il gruppo ha uffici in tre continenti e supporta più di cento clienti in tutto il mondo.Montefiore Investmente si affianca ai fondatori che reinvestono nel gruppo, si legge in una nota. Alcedo aveva acquisito il controllo di EXA nel 2016.Questa operazione è lache, dallo scorso settembre, conta una sede a Milano in cui operano sette professionisti dedicati interamente al mercato locale. Fondata nel 2005, gestisce oltre 4 miliardi di euro di asset, investendo tra 20 e 200 milioni di euro per ogni azienda.