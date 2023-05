Terna: autorizzato il riassetto della rete elettrica nell'area Sud di Roma

(Teleborsa) - È stato autorizzato, con decreto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'che collegherà la Stazione Elettrica di Roma Sud e la Cabina Primaria di Ciampino. L'intervento, per il quale la società che gestisce la rete elettrica nazionale investirà circa, rientra nel più ampioe prevede la realizzazione un collegamento interrato di oltre 17 km: oltre a Roma, saranno interessati anche i Comuni di Ciampino, Marino e Pomezia. In aggiunta, il progetto prevede ila 150 kV tra la Cabina Primaria di Ciampino e la Cabina Primaria "Banca d'Italia".Al fine di limitare l'impatto dell'opera sul patrimonio paesaggistico e ambientale dell'area, i tracciati delle nuove linee seguiranno prevalentemente la viabilità stradale esistente. Entrambi i collegamenti interrati saranno realizzati concon isolamento in XLPE, tecnologia particolarmente affidabile e sostenibile.Al termine dei lavori, Terna procederà alladell'esistente elettrodotto aereo a 60 kV tra il Comune di Ciampino e il Comune di Albano Laziale. Oltre ai Comuni sopracitati, saranno coinvolti dallo smantellamento di linee anche Castel Gandolfo e Ariccia. Complessivamente, le attività di cantiere dureranno 24 mesi.La nuova infrastruttura consentirà di aumentare la qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, garantendo una maggiore efficienza della rete nell'area interessata e aumentando l'efficienza dell'intero sistema.