Banco Desio, utile primo trimestre sale a 158 milioni (+381%)

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con unconsolidato pari a 158,5 milioni (ROE annualizzato al 20,6%), in crescita rispetto allo stesso periodo 2022 (+381,2%), supportati da poste straordinarie pari a 133,1 milioni (badwill lordo di Euro 51,1 milioni dal ramo sportelli acquisito da BPER e provento lordo di Euro 98,5 mln dal ramo acquiring ceduto).supportata dalla crescita dei ricavi (+6,1%) con margine di interesse (+20,2%) e commissioni nette (+6,7%) in crescita; margine operativo a 57,5 milioni, in ulteriore miglioramento rispetto al Q1 2022 (+3,3%).ordinaria a 12,4 miliardi di euro (+7,6% rispetto a 2022) con ulteriori erogazioni a famiglie e imprese nel corso del periodo di riferimento per 0,4 miliardi di euro. Raccolta diretta in aumento pari ad Euro 14,1 miliardi (+11,8%), Raccolta indiretta pari ad Euro 19,2 miliardi (+12,6%, di cui clientela ordinaria in aumento del 18,4%).Stabile incidenza dei: NPL ratio lordo al 3,4% (3,3% a YE 2022) e netto all'1,8%.Confermata ladel Gruppo Banco Desio. Al 31 marzo 2023 il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier1, costituito dal Capitale primario di classe 1 ( CET1 ) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 16,97% (15,87% al 31 dicembre 2022). Anche il Tier1, costituito dal totale Capitale di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di rischio ponderate e il Total capital ratio, costituito dal totale Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio ponderate sono risultati pari al 16,97% (entrambi pari a 15,87% al 31 dicembre 2022).