IEG porta il gelato artigianale made in Italy in Cina

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Con 100 brand portabandiera dell'eccellenza produttiva Made in Italy, una rappresentanza del gotha dell'arte dolciaria italiana e degli stakeholder associativi, un'attesa di 20mila visitatori parte domani, 10 maggio 2023 (e per tre giorni), al Shenzhen World Exhibition & Convention Center, la. L'opening ceremony vedrà anche la presenza diTrade commissioner dell'ufficio ICE di Canton, e diconsole generale d'Italia a Guangzhou. Organizzata daattraverso, in un agreement cruciale e strategico con Fiera di Colonia,si pone l'obiettivo di portare nel Paese del Dragone il gelato made in Italy. E lo fa a Shenzhen, motore economico della Greater Bay Area di Guandong - Hong Kong – Macao, riferimento dell'intero mercato della Cina meridionale, categorizzata come città di "prima classe" al pari di Pechino, Shanghai e Canton. Un mercato da 86 milioni di persone, con un PIL che, secondo gli ultimi dati disponibili, sfiora i 1700 mld di dollari, luogo di business competitivo a livello globale, con punte d'eccellenza nella finanza, tecnologia ma anche nel turismo e per questo formidabile polo di sviluppo anche per il dolciario artigianale del nostro Paese. Secondo i dati di iiMediaResearch, in termini di regioni, il 46,1% dei consumatori di gelato risiede nella Cina orientale e meridionale, facendo, anche, della Greater Bay Area un luogo di concentrazione di consumatori finali particolarmente appetibile per le aziende italiane del settore.Ilsi snoderà tra materie prime e ingredienti, macchinari e attrezzature, packaging e servizi per 5 diversi settori del dolciario: gelato artigianale, panificazione, pasticceria, cioccolato e caffè. Settori pronti ad accogliere i visitatori dell'intera filiera dell'out of home e della distribuzione. In calendario anche una trentina di appuntamenti tra conferenze, business matchmaking, dimostrazioni, competizioni; focus sul gelato artigianale (si svolgerà la Gelato China Cup con selezione cinese valevole per la partecipazione alla Gelato World Cup in programma al Sigep 2024 di Rimini); sul mondo della pasticceria e della panificazione artigianali made in Italy e sull'universo del caffè.E in tema disecondo ValueChina, nel Paese del Dragone si è sviluppato il trend del gelato culturale per attrarre i più giovani verso questo prodotto con: la loro forma riprende opere d'arte o siti storici. Creazioni culturali ormai tipiche nelle strategie di marketing dei più noti luoghi turistici storici in Cina.si svolge negli stessi giorni e location dila principale fiera alimentare della Cina meridionale, promossa dalla notissima Anuga di Koelnemesse, su 40mila mq. Già fissate ledal 17 al 19 aprile, sempre a Shenzhen.