Italian Design Brands avvia IPO, debutto il 18 maggio

(Teleborsa) -(IDB), polo italiano dell'arredo e del design di alta qualità, haper sbarcare a Piazza Affari, con termine previsto il 15 maggio (salvo proroga o chiusura anticipata) e. Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan.L'offerta ha admassime 6.433.823 azioni di nuova emissione ad un prezzo pari a 10,88 euro per azione, comprensivo di sovrapprezzo, e pertanto un controvalore massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di circa 70 milioni, rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. È, inoltre, prevista l’emissione di 275.735 azioni nel contesto di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato ad alcuni azionisti/imprenditori di talune società controllate, che hanno assunto un impegno di sottoscrizione al prezzo di offerta.In caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale e ante esercizio dell'opzione greenshoe, le azioni offerte saranno corrispondenti al 23,89% circa del capitale sociale, Nell'ambito del provvedimento di ammissione alla quotazione, Borsa Italiana ha concesso laminimo del 25%, si legge in una nota.In caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale e di esercizio integrale dell'opzione greenshoe, le azioni offerte saranno pari a 7.398.897, per undi circa 80,5 milioni, corrispondenti al 27,5% circa del capitale sociale.Nell'ambito dell'offerta,edagiscono in qualità di. Equita agisce, inoltre, in qualità di Listing Agent ai fini della quotazione.