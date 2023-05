Novavax riduce forza lavoro del 25% con minore domanda vaccino Covid

Novavax

(Teleborsa) -, società di biotecnologie statunitense che si concentra sullo sviluppo di vaccini, ha annunciato un, che dovrebbe far diminuire le nostre annuali combinate di R&S e SG&A nel 2024 di circa il 40-50% rispetto al 2022. Ciò include il consolidamento delle infrastrutture e unaglobale."Ridurre la nostra forza lavoro è stata una decisione difficile, ma riteniamo che fosse necessario allineare meglio la nostra infrastruttura e allinearci a una", ha dichiarato il CEO John Jacobs.Novavax ha affermato di rimanere concentrata sulla "massima priorità" di fornire un, coerente con le raccomandazioni di salute pubblica per la stagione vaccinale autunnale del 2023".A causa di un modello di domanda stagionale emergente per i vaccini COVID, leper il primo trimestre del 2023 sono state di 81 milioni di dollari, rispetto a 704 milioni di dollari nello stesso periodo del 2022. Laper il primo trimestre 2023 è stata di 294 milioni di dollari, rispetto a un utile netto di 203 milioni di dollari nello stesso periodo nel 2022.