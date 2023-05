Saccheria F.lli Franceschetti, ricavi in calo nel primo trimestre 2023

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di propilene, ha chiuso ilconpari a 5,55 milioni di euro, rispetto a 6,02 milioni al 31 marzo 2022.I ricavi delle(sia commercializzato che manufactured) big bags, fertilizer bags e small bags ammontano rispettivamente a 4 milioni, 0,7 milioni e 0,3 milioni. La società segnala inoltre un incremento a doppia cifra del canale e-commerce proprietario, con una performance del +40% rispetto al primo trimestre 2022."Siamo soddisfatti del dato dei ricavi del primo trimestre, nel quale abbiamo replicato la performance del primo trimestre 2022 con la sola eccezione delche aveva beneficiato di un", hanno commentato il presidente Luigi Wilmo Franceschetti e l'AD Luisa Franceschetti."Particolarmentein modo significativo: stiamo lavorando per concretizzare nel corso dell'esercizio il lancio dei nostri canali proprietari anche sui mercati esteri - ha aggiunto - I primi mesi del 2023 hanno, inoltre, sancito il nostro ingresso nel mondo delle fashion bags, il cui lancio ufficiale avverrà a giugno in occasione della Mille Miglia 2023, di cui saremo sponsor tecnico con una capsule in edizione limitata di 900 bags che accompagneranno gli equipaggi durante la manifestazione".