Acinque, utile 1° trimestre in calo a 5,6 milioni ma crescono ricavi

Acinque

(Teleborsa) - La societàha chiuso il primo trimestre dell'anno con co, principalmente per la finalizzazione delle attività di efficientamento energetico () che hanno compensato la flessione dei volumi erogati di energia.La gestione operativa consolidata evidenzia unrispetto ai 27,9 milioni di Euro del 2022 (-18,1%), principalmente nella BU Vendita e nella BU Energia e Tecnologie Smart (ETS), in particolare nel teleriscaldamento.è stato pari a 10,7 milioni di Eurorispetto ai 15,3 milioni del 2022.Il periodo chiude con un rrispetto ai 10,2 milioni del 2022 (-45,4%).Gli investimenti del Gruppo complessivamente realizzati nel primo trimestre 2023, al lordo delle dismissioni, sono pari a 11,9 milioni di Euro, in lieve flessione rispetto al corrispondente periodo 2022 (12,4 milioni di Euro).Al 31 marzo 2023 l’indebitamento finanziario netto risulta pari a 262,6 milioni di Euro in incremento rispetto al 31 dicembre 2022 (241,5 milioni di Euro), correlato all’incremento di capitale circolante sopra commentato.