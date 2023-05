Ambienta SGR acquisisce la maggioranza di Previero

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha, affiancandosi alla terza generazione dell'omonima famiglia. Fondata nel 1922 e con sede ad Anzano del Parco (Como), Previero è un'azienda storica nel riciclo meccanico di materiali plastici. Oggi è in grado di offrire soluzioni di riciclo chiavi in mano, coprendo tutte le fasi principali del processo e capaci di trattare tutte le diverse tipologie di rifiuto plastico (quali PET, film, gomma).Previero è il, il più grande fondo europeo di Private Equity focalizzato esclusivamente su società che promuovono un cambiamento ambientale concreto e positivo nei loro rispettivi settori. Ambienta IV ha raggiunto il suo hard cap, pari a 1,55 miliardi di euro, a meno di sei mesi dall'inizio dell’attività di marketing."Previero è un'azienda storica nel settore del riciclo plastico che negli anni ha saputo costruire un forte posizionamento competitivo in un mercato complesso, con un investimento continuo in competenze ingegneristiche e nello sviluppo di soluzioni innovative - ha commentato, Principal di Ambienta - Presupposti che consentono oggi alla società di traguardare un', da percorrere nel prossimo futuro insieme alla famiglia Previero"."In Ambienta abbiamo trovato un partner in grado di comprendere e condividere la storia e le prospettive della società, e riteniamo che saprà fornirealle nostre, che ci permettano di cogliere in modo più rapido ed efficace le numerose opportunità che vediamo prospettarsi nel prossimo futuro", ha dichiarato, presidente di Previero.L'operazione è stata perfezionata con ildi McKinsey per gli aspetti di business e mercato, Pedersoli per gli aspetti legali, EY per gli aspetti contabili e ESG e lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti fiscali.