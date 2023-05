Buyback raggiungono record nel 2022: quasi equiparano i dividendi

Janus Henderson

(Teleborsa) - Le prime 1.200 società al mondo hannodi 1.310 miliardi di dollari nel, ossia poco meno dei 1.390 miliardi di dollari che le stesse società hanno pagato in dividendi durante l'anno. Il record precedente, stabilito nel 2021, è stato superato di oltre il 22%. È quanto emerge da un nuovo report diNel 2022 il maggior contributo alla crescita è arrivato dal: le società attive nel settore hanno riacquistato 135 miliardi di dollari di azioni proprie, più di quattro volte rispetto a quanto registrato nel 2021. A impiegare questa liquidità sono state quasi interamente società petrolifere dell'America settentrionale, del Regno Unito e, in misura minore, dell'Europa."La rapida crescita dei riacquisti di azioni è un- si legge nel report - Incredibilmente, dal 2012 il valore dei buyback è quasi triplicato (+182%) ed è riuscito a superare agevolmente l'incremento dei dividendi (+54%) nello stesso periodo".Questa rapida crescita hadi azioni proprie che, in rapporto ai dividendi, è salito a livello globale dal 52% appena del 2012, con una forbice che va dal 3% dei mercati emergenti al 102% dell'America settentrionale, fino al 94% del 2022, con una forbice compresa dal 18% dei mercati emergenti al 158% dell'America settentrionale.Secondo Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income di Janus Henderson, "la rapida crescita dei riacquisti negli ultimi tre anni riflette una forte performance degli utili e del flusso di cassa libero e la volontà diindesiderate sui dividendi".Il grosso delle distribuzioni e dei buyback riguarda un ristretto numero di imprese. Tra i maggiori acquirenti di azioni proprie Janus Henderson citache nell'esercizio 2022 vi ha destinato ben 89 miliardi di dollari, ossia quasi il 7% del totale globale. Quasicomplessivo dei riacquistidi cui una soltanto,, fuori dagli Stati Uniti. Lo scorso annoè stato uno dei maggiori acquirenti di azioni proprie in Europa.