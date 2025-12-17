Londra: positiva la giornata per Shell

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di petrolio e gas naturale
, che lievita del 2,32%.
La tendenza ad una settimana di Shell
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Shell
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 26,66 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 27,01. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 26,45.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)