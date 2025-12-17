Milano 15:51
44.246 +0,58%
Nasdaq 15:51
25.055 -0,31%
Dow Jones 15:51
48.331 +0,45%
Londra 15:51
9.840 +1,61%
Francoforte 15:51
24.083 +0,02%

Londra: positiva la giornata per Shell
(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di petrolio e gas naturale, che lievita del 2,32%.

La tendenza ad una settimana di Shell è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Shell mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 26,66 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 27,01. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 26,45.

