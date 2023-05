Impresoft Group (Clessidra SGR) acquisisce Develon Digital

(Teleborsa) -, che fa capo al fondo Clessidra Private Equity SGR ed è specializzato in tecnologie per la digital trasformation, ha, azienda specializzata nella consulenza strategica, nella progettazione dell'esperienza utente e nel design e sviluppo di applicazioni digitali headless per desktop e mobile.L'acquisizione - si legge in una nota - rientra nel progetto strategico che Impresoft Group sta implementando, volto addi un'offerta CRM "end-to-end" che va dal disegno della strategia di digital marketing alla sua realizzazione con sistemi di Marketing Automation, passando dalla gestione delle vendite e del post-vendita per arrivare all'e-commerce.dell'operazione sono stati Antuzzi e Associati Studio Legale per Develon e LCA Studio Legale per Impresoft Group.