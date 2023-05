Tinexta, ricavi e redditività in aumento nel 1° trimestre

Tinexta

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre dell'anno con un(di cui 0,8 milioni di Euro è l’utile di terzi) rispetto a 2,9 milioni di Euro del primo trimestre 2022, mentre l'utile delle attività operative in funzionamento è pari a 2,1 milioni di Euro, rispetto agli 1,3 milioni di Euro dello stesso periodo del 2022, in crescita del 57,2%.del primo trimestre si sono attestati a 86,1 milioni di Euro, in crescita del 10,1% rispetto allo scorso anno.nel primo trimestre 2023, inclusi i costi non ricorrenti, tra cui i costi per acquisizioni, ammonta a 13,5 milioni di Euro, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre l’EBITDA adjusted è pari a 15 milioni di Euro, in crescita del 3,1%. Il Risultato Operativo sale del 25,5% a 4,3 milioni di Euro.al 31 marzo 2023 ammonta a 3,8 milioni di Euro, con un decremento di 73,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2022.