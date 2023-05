ASPI: traffico in linea con livelli pre-pandemia, margini in calo in 1° trim

(Teleborsa) -(ASPI) ha chiuso il primo trimestre 2023 conpari a 943 milioni di euro, in incremento di 56 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022. Isono stati pari a 839 milioni di euro, in aumento di 48 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022.Nel primo trimestre 2023 Margine operativo lordo consolidato () è stato pari a 520 milioni di euro (-6%), l'EBITDA Cash pari a 496 milioni di euro (+7%) e ildel gruppo pari a 163 milioni di euro (-31%).Nel primo trimestre 2023 idel gruppo sono cresciuti complessivamente dell'8,1% rispetto al primo trimestre del 2022. Se confrontati con il 2019 i volumi di traffico sono stati nel primo trimestre del 2023 sostanzialmente in linea rispetto ai livelli pre-pandemia (-0,3% rispetto al primo trimestre 2019).L'pari a 8.228 milioni di euro registra un aumento di 111 milioni di euro, su cui incide il decremento del fair value positivo degli strumenti finanziari derivati di copertura in relazione al decremento dei tassi di interesse rispetto al 31 dicembre 2022.Nell'ambito dei flussi operativi nel primo trimestre 2023 il gruppo ha impegnato complessivamente 388 milioni di euro per investimenti e manutenzioni rappresentati da:operativi per 285 milioni di euro (223 milioni nel primo trimestre 2022);per 100 milioni di euro (100 milioni nel primo trimestre 2022); investimenti non remunerati per 3 milioni di euro (68 milioni nel primo trimestre 2022Alla luce della performance del traffico dei primi quattro mesi dell'anno e del quadro di riferimento per il 2023, che prospetta un contesto macroeconomico ancora incerto in considerazione del protrarsi della crisi geopolitica, ASPI stima che ilpossa registrare un, e, nel complesso, sostanzialmente in linea rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019.