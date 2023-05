Creactives Group chiude in anticipo collocamento azioni a investitori qualificati

Creactives Group

(Teleborsa) -, società veronese che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, hadelle massime 177.000 azioni. Il bookbuilding è stato chiuso anticipatamente rispetto alla data di chiusura del collocamento individuata dal CdA con sottoscrizione del massimo delle nuove azioni collocate.Nell'ambito del collocamento sono state sottoscritte tutte le nuove azioni a un prezzo pari a 1,75 euro per azione (di cui 0,02 a capitale e 1,73 a titolo di sovrapprezzo) per un controvalore complessivo di 309.750 euro da parte diIldella società sale così al 19,44%.