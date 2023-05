ENAV, ricavi per 176,8 milioni in 1° trim. Traffico superiore a 2019

ENAV

(Teleborsa) -, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha chiuso ildel 2023 conconsolidati pari a 176,8 milioni di euro (+5,2% rispetto al Q1 2022);consolidato a 9,7 milioni di euro ed EBITDA margin pari al 5,5% per effetto della stagionalità tipica del business di ENAV. Ilconsolidato si attesta a -21,8 milioni di euro, pure per effetto dell'andamento stagionale del business.hanno registrato una crescita del 9,3% rispetto al corrispondente periodo del 2022, anche per il rinnovo contrattuale di fine 2022., per la componente di rotta, misurata in unità di servizio, oltre a riportare una performance positiva rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, hanno fatto registrare un, a fronte di un traffico aereo europeo ancora inferiore del 3,9% rispetto all'anno pre-pandemico.In particolare, ilcrescono, rispettivamente, a +26,8% e +22,5% in termini di unità di servizio rispetto al primo trimestre 2022.L'al 31 marzo 2023 presenta un saldo di 390,9 milioni di euro, in miglioramento di 17 milioni di euro rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2022.La società prevede ad oggi di gestire nell'un traffico di rotta pari a 10,6 milioni di unità di servizio e di registrare ricavi totali in crescita mid-single digit rispetto al 2022, che comprendono ricavi da mercato non regolamentato in crescita high-single digit. È inoltre atteso un EBITDA anch'esso in crescita mid-single digit rispetto al 2022. Glinel 2023 si prevedono per circa 100 milioni di euro.