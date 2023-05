Eni, CdA conferma Descalzi Amministratore delegato

Eni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha confermatoqualee Direttore Generale del Gruppo, al quale ha conferito i poteri di amministrazione della Società con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato.Il Consiglio ha inoltre confermato il ruolo centrale del, nel sistema dei controlli interni, riconoscendogli, in particolare, il compito di gestire il rapporto gerarchico del Responsabile della funzione Internal Audit nei confronti del Consiglio. Inoltre, il Presidente svolgerà le sue funzioni statutarie di rappresentanza gestendo, in particolare, i rapporti istituzionali della società in Italia, incondivisione con l’Amministratore Delegato.Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, il Consiglio di Amministrazione ha accertate l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso deiprevisti dalla legge, da parte del Presidente Giuseppe Zafarana e dei Consiglieri Elisa Baroncini, Massimo Belcredi, Carolyn Adele Dittmeier, Federica Seganti, Cristina Sgubin e Raphael Louis L. Vermeir.Con riferimento ai requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance, cui Eni aderisce, il Consiglio ha confermato in via preliminare i criteri di valutazione della significatività dei rapporti e delle remunerazioni aggiuntive che possono compromettere l’indipendenza approvati dal precedente Consiglio e descritti nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022. Sulla base delle raccomandazioni del Codice e dei suddetti criteri ha ritenuto indipendenti il Presidente Zafarana e iConsiglieri Baroncini, Belcredi, Dittmeier, Seganti, Sgubin e Vermeir.