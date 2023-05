Farmaci, domani in CdM il Ddl per le semplificazioni: più ricette elettroniche e meno burocrazia

(Teleborsa) - È atteso nel Consiglio dei Ministri di domani il disegno di legge delega per la semplificazione deicon alcune misure in materiaa favore in particolare dei malati cronicità e dei disabili, con una forte spinta verso le ricette elettroniche. In base a quanto contenuto nella bozza circolata, lediventano infatti tutteanche nel caso di terapie non rimborsate dal SSN. Per iè prevista la possibilità che il medico, in un’unica ricetta, indichi posologia e confezioni dispensabili al massimo per 12 mesi (sospendibile dallo stesso curante) e soprattutto viene introdotta la ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti.Previste anche misure per un controllo più stretto delledicon sanzioni in caso si tratti di prodotti critici indicati dall’Aifa in un elenco specifico. Infine, la norma prevede che l’possa esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.Per quello che riguarda le ricette elettroniche dei farmaci il medico potrà ora formularle anche nel caso di terapie non rimborsate dal. Il testo in particolare va incontro alle forti richieste che arrivano dalle associazioni di pazienti cronici, con la possibilità per il medico, di indicare in un’unica ricetta la posologia e le confezioni dispensabili al massimo per 12 mesi, evitando così ai pazienti la necessità di chiedere ogni volta il rinnovo di una prescrizione che comunque può essere sempre sospesa dal medico curante.Viene introdotta ladelle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti. Prevista anche inizialmente nel testo una norma per il controllo più stretto delle carenze di farmaci, ora in riformulazione da parte del ministero della Salute. Infine si stabilisce che l’odontoiatra possa esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.Per quel che riguarda invece le novità previste per il settore sanità contenute nel decreto bollette, spazio alle misure per rendere le maglie meno rigide, rispetto alle previsioni iniziali, per l’utilizzo dei, oltre possibilità di istituire posti difissi negli ospedali e stabilizzazione dei ricercatori del Servizio sanitario nazionale. Per decreto è stato completato l’esame degli emendamenti da parte delle commissioni riunite Finanze e Affari sociali della Camera. Il testo, con le modifiche apportate, approderà in Aula alla Camera il 17 maggio per l’avvio della discussione generale.