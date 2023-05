IMMSI, record storico per ricavi e EBITDA 1° trimestre

Gruppo IMMSI

(Teleborsa) - Il, holding di partecipazioni attiva nel settore della mobilità (Piaggio), navale (Intermarine) ed immobiliare, ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ottimi risultati, riportando undi 26,7 milioni di euro (+113,2%) ed un rante minorities positivo perin forte incrementorispetto ai 5,7 milioni di euro al 31 marzo 2022.anno raggiunto un r, registrando una crescita del 19,1% rispetto ai 467,1 milioni di euro del primo trimestre 2022.consolidato del Gruppo è pari a, in progresso del 34,8% rispetto ai 57,2 milioni di euro del primo trimestre 2022), mentre l’Ebit consolidato ammonta a 40,3 milioni di euro, in aumento del 68,9% rispetto ai 23,9 milioni dell'anno precedente.Nel primo trimestre del 2023 il Gruppo Immsi ha consuntivato, in incremento del 29,5% rispetto ai 26,8 milioni di euro al 31 marzo 2022del Gruppo Immsi al 31 marzo 2023 risulta pari arispetto ai -836,8 al 31 marzo 2022. Rispetto alla PFN al 31 dicembre 2022 (-731,7 milioni di euro) si registra un incremento riconducibile alla stagionalità del business del Gruppo Piaggio, specialmente nei mercati occidentali.Guardando nel dettaglio le società operative, ilha venduto complessivamente nel mondo 154.900 veicoli m(+9,2%), registrando ricavi consolidati record per 546,8 milioni di euro (+20%). La controllataha registrato ricavi consolidati pari a 9,2 milioni di euro composti da 4,6 milioni di euro riferibili al Settore Militare e 4,6 milioni di euro relativi alla divisione Fast Ferries.