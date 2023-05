Newlat Food, utile balza a 6,4 milioni nel primo trimestre

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha registratopari a 207,3 milioni di euro nel, in crescita del 25,3% rispetto ai primi tre mesi del 2022. L'raggiunge 16,8 milioni di euro, con una crescita del 28,6% anno su anno e con un margine dell'8,1%, in miglioramento rispetto al 7,9% del primo trimestre 2022.Ilè pari a 6,4 milioni di euro, in aumento del 166% rispetto a 2,4 milioni del primo trimestre 2022, e influenzato positivamente dall’ottimo andamento delle diverse linee di business."L'eccellente performance operativa riportata dal nostro gruppo per il primo trimestre dell'anno rappresenta un'ulteriore conferma del rigore strategico con cui Newlat Food ha saputo reagire all'eccezionale ondata inflattiva che ormai da quasi due anni affligge tutti i comparti dell'industria mondiale", ha commentato il"Ci aspettiamo che i mesi a venire confermino il trend di miglioramento della marginalità e siamo fiduciosi di poter raggiungere a fine anno un Free Cash Flow di oltre 30 milioni che, sulla base dell'attuale capitalizzazione di mercato, rappresenterebbe un FCF yield implicito di oltre il 14% - ha aggiunto - Sulla società rimane attivamente coinvolta in diversi processi di dimensioni rilevanti che ci auguriamo di poter".Laè passata da -81,4 milioni, al 31 dicembre 2022, a -73 milioni al 31 marzo 2023, grazie a un miglioramento del capitale circolante netto. Ilraggiunge i 7,2 milioni.L'prevede: fatturato consolidato atteso in crescita a doppia cifra; margine EBITDA normalizzato intorno al 9%; FCF atteso oltre i 30 milioni.