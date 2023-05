ReFuels si è quotata su Euronext Growth Oslo

Amazon

(Teleborsa) -, azienda leader nell'approvvigionamento e nella fornitura di biometano rinnovabile per il trasporto in Europa, è. Si tratta della terza quotazione finora quest'anno su Oslo Bors e la ventesima su Euronext.In particolare, ReFuels è un fornitore integrato die fornisce biometano al 100% rinnovabile e sostenibile proveniente da prodotti di scarto attraverso una rete di infrastrutture di rifornimento ad accesso pubblico con il marchio CNG Fuels nel Regno Unito. L'azienda mira ad avere 30-40 stazioni operative entro la fine del 2025 ed è supportata da oltre 80 flotte di singoli clienti, tra cui, Royal Mail, DHL, Lidl e Aldi.Nell'aprile 2023, ReFuels ha completato con successo unprivato di 53,2 milioni di NOK a 24,84 NOK per azione. Ciò corrisponde a unadi mercato stimata di 1,5 miliardi di NOK all'apertura (circa 128 milioni di euro).L'ammissione di ReFuels, una società con il cuore delle sue operazioni nel Regno Unito, "rafforza il crescente appeal di Euronext per gli emittenti internazionali ecome", si legge in una nota di Euronext.