Palingeo, delisting dal 9 gennaio dopo il successo dell'OPA di ICOP

(Teleborsa) - Borsa Italiana disporrà che le azioni di Palingeo, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della geotecnica e della geognostica, siano sospese dalla negoziazione nelle sedute del 7 e 8 gennaio 2026 e la loro esclusione dalla negoziazione a partire dalla seduta del 9 gennaio 2026.

L'aggiornamento è arrivato con i risultati definitivi dell'OPA di ICOP, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali. Sono state portate in adesione complessive 2.536.581 Azioni, pari al 34,89% del capitale sociale e all'84,70% delle azioni oggetto dell'offerta. Tenuto anche conto delle azioni acquistate al di fuori dell'offerta, ICOP verrà a detenere complessive 7.037.481 Azioni, pari a circa il 96,81% del capitale. ICOP darà quindi luogo alla procedura congiunta sulle rimanenti azioni.
