UK, aumento marginale del PIL nel primo trimestre

(Teleborsa) - Segnali di leggera crescita giungono dall'economia britannica nel 1° trimestre del 2023. Ilha evidenziato unadel +0,1% rispetto al +0,1% registrato nei tre mesi precedenti. IL dato è in linea con le stime degli analisti.Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, laè indicata a +0,2%, come da attese e contro il +0,6% registrato il trimestre precedente.Lepubblicate mostrano che il PIL è diminuito dello 0,3% a marzo 2023, dopo un aumento dello 0,5% a gennaio 2023 (rivisto al rialzo dallo 0,4% della pubblicazione precedente) e nessuna crescita a febbraio 2023.