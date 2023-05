WINDTRE acquisisce la maggioranza di RAD, azienda italiana di cybersecurity

(Teleborsa) - WINDTRE rafforza la sua offerta diper il mercatocon l’acquisizione del 70% di RAD, società italiana specializzata in soluzioni di cybersicurezza, progettate e realizzate per rispondere alle esigenze di protezione informatica sia delle grandi aziende che delle piccole medie imprese. Attraverso questa operazione, WINDTRE conferma il suo impegno per la cybersecurity delle imprese italiane, in linea con l’obiettivo “Aziende 100% sicure” del suoe con la strategia di crescita nei servizi per le imprese., società leader nel settore cybersecurity, fin dalla sua fondazione supporta i propri clienti, aziende e multinazionali ad alta capitalizzazione dei settoriednella definizione delle strategie di sicurezza e nella realizzazione di soluzioni cyber, ponendo metodo e competenza come elementi fondanti del proprio approccio. Nata dalla visione di professionisti che vantano esperienza ventennale nel settore, ha in pochi anni guadagnato la fiducia della propria clientela e di conseguenza una posizione di rilievo nel segmento di riferimento.“L’acquisizione di RAD” affermaCEO di WINDTRE “rappresenta un ulteriore importante investimento della nostra azienda e dell’azionista in Italia. In particolare, conferma la volontà di WINDTRE di continuare a puntare sulle eccellenze tecnologiche del nostro Paese per offrire servizi sempre più evoluti e diversificati, anche in ambito B2B, nonchè per supportare la digitalizzazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni”.“Vediamo in WINDTRE il partner ideale per affrontare al meglio le sfide di questa continua ed incessante espansione grazie anche alla perfetta intesa commerciale e tecnologica. Questa sinergia ci permetterà, insieme, di disegnare nuovi ed innovativi servizi volti alla tutela ed alla salvaguardia dei nostri clienti attuali e futuri” dichiaraCEO di RAD.