Agribusiness, Eni: concluso il bootcamp “Seeds for Sustainable Energy” in Kenya

Eni

(Teleborsa) -ha promosso, nei giorni scorsi in, il bootcamp “” iniziativa congiunta di open innovation che ha visto il coinvolgimento dila Scuola di Eni per l’Impresa e le aree Tech Open Innovation e agroenergy dell’azienda. Il progetto ha riguardato l’innovazione della filiera dell’agribusiness e dell’ecosistema agricolo in Kenya, con il supporto di BeEntrepreneurs. L’obiettivo è stato quello di individuare e selezionare fondatori di startup, innovatori locali e giovani talenti che intendono sviluppareprodotti e servizi ad alto potenziale per le iniziative legate all’agribusiness.Il bootcamp, svoltosi apresso la sede di E4Impact Entrepreneurship Center, ha visto la partecipazione di 3 startups internazionali tra le oltre 300 analizzate e, tra le oltrericevute all’avvio dell’iniziativa lo scorso gennaio. Durante il bootcamp, le startup locali hanno avuto l’opportunità di partecipare ad un percorso di sviluppo delle competenze imprenditoriali a cui hanno preso parte i rappresentanti di Eni in Kenya oltre alle istituzioni locali e italiane presenti sul territorio.Con le, si è approfondito il carattere tecnologico delle soluzioni definendo i potenziali use case. L’iniziativa si è conclusa con ladelle tre start up locali considerate tra le più promettenti, che si sono aggiudicate un grant del valore di 10mila euro in servizi per il supporto alla crescita.monitoraggio dello stato delle coltivazioni e accelerazione nella rilevazione di parassiti e malattie,, servizi digitali agli agricoltori per migliorare i loro mezzi di sussistenza,, raccolta e trasformazione di rifiuti in compost, fertilizzanti, bricchette e olioContestualmente le areedell’azienda hanno individuato 3 possibili use case con startup globali che si focalizzeranno primariamente su ottimizzazione della resa agricola grazie a sensoristica avanzata, rilevazioni territoriali con l’utilizzo di immagini satellitari, uso di modelli predittivi per ottimizzare i cicli colturali e ridurre l’impatto ambientale.Ilha avuto il duplice scopo di generare un concreto impatto sul tessuto economico del territorio - sostenendo attivamente proposte di innovazione locale e di individuare possibili sinergie con le attività diin Kenya a partire dalla seconda parte dell’anno. L’approccio all’open innovation sarà funzionale all’accelerazione delle attività dinel Paese ed in particolare dell’Agri Hub di Makueni, dove si produce olio vegetale non in competizione con la catena alimentare, biofertilizzanti e mangimi.Il progetto didi Eni è in uno stato avanzato e offre opportunità di reddito e accesso al mercato a decine di migliaia di agricoltori, anche grazie al supporto del Ministero dell’Agricoltura del Paese. In Kenya l’agricoltura svolge un ruolo significativo sia in termini di PIL che occupazionali, ma circa l’80% dei terreni soffre di fenomeni di degrado e desertificazione (Arid and Semi Arid Land, ASAL).Il primo agrihub di Eni inaugurato in Kenya entra a far parte della filiera verticale dellaAttraverso percorsi di formazione e programmi di accelerazione, l’iniziativa “Seeds for sustainable energy” consentirà la generazione di contributi di innovazione locale per lo sviluppo sostenibile delle nuove filiere agricole, oltre a integrare soluzioni innovative lungo la filiera dell’agribusiness esistente.