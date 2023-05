Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/05/2023

(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio

Seduta in frazionale rialzo per il FTSE Mid Cap, che ha terminato gli scambi in aumento a 43.179.

Le implicazioni tecniche attuali del FTSE Mid Cap mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 42.877. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 43.546. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 42.574.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)