App Eni Live, pagamento con PayPal ora disponibile per il rifornimento presso le stazioni di servizio

PayPal

Eni

(Teleborsa) -, tra le principali società di pagamento al mondo, annunciano che PayPal è ora disponibile per iltramite l'App Eni Live. L’accordo tra le due aziende è valido nei punti venditain tutta Italia e offre agli utenti di Eni Live la possibilità di pagare in modo ancora più semplice e veloce tutti i prodotti dell’offerta fuel tra cui Super, Diesel, Diesel+, Blue Super +, GPL, biometano, AdBlue e il nuovo HVOlution, il biocarburante prodotto con 100% di materie prime rinnovabili*.è un'app che si rivolge a clienti privati, business e Multicard, ai quali mette a disposizione tanti servizi per rendere l'esperienza nelle stazioni di servizio sempre più efficiente, automatizzata e sicura.L’inserimento di PayPal tra ledisponibili nell'app Eni Live segue l’introduzione di PayPal nell'app di, il servizio di car sharing di Eni Sustainable Mobility, attiva da giugno 2022 e molto apprezzata dai clienti che scelgono la. L'ampliamento dellatra Eni e PayPal riflette un impegno a lungo termine, da parte di entrambe le società, nel contribuire a rendere più veloce, flessibile, semplice e fruibile l'esperienza di pagamento per il rifornimento presso le stazioni di servizio Eni e potrebbe essere estesa in futuro a molti altri servizi legati alla mobilità a cui è possibile accedere dall'app Eni Live.possono installare sul propriol'app Eni Live, disponibile per Android, iOS e Huawei e registrarsi, oppure accedere all'app già scaricata e in cui è presente il loro account. Dalla sezione Profilo si può scegliere PayPal come metodo di pagamento e configurare il proprio account in pochi passaggi. Una volta arrivati alla stazione di servizio ed effettuato il rifornimento, la transazione viene effettuata direttamente dall'app, nella quale si può trovare anche la ricevuta dell’acquisto in tutta comodità. Anche il pagamento tramite PayPal con l'app Eni Live consente ai clienti di partecipare al programma a premi Eni Live Play.