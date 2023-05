Ecomembrane ottiene brevetto per stoccaggio idrogeno gassoso

Ecomembrane

(Teleborsa) -, società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, rende noto che - essendosi conclusa positivamente la fase d’Esame - l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) di Roma ha notificato alla Società la Concessione del seguente Attestato di Brevetto per Invenzione Industriale: Brevetto di Concessione relativo alla domanda n. 102021000006764 del 22.03.2021, avente per titolo: “GASOMETRO PNEUMATICO A MEMBRANE PER LO STOCCAGGIO DI IDROGENO GASSOSO A BASSA PRESSIONE”.Grazie al nuovo brevetto,, riducendo notevolmente i costi di gestione dell’idrogeno stesso. Il gasometro realizzato grazie al nuovo brevetto, infatti, abbatterà i consumi energetici per lo stoccaggio rendendo più economico e fruibile l’idrogeno come fonte di trasformazione di energia verde.Inoltre, il brevetto prevede una serie di soluzioni tecniche che innalzano il livello di sicurezza nello stoccaggio dell’idrogeno stesso., ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’ottenimento di, confermando la validità della nostra attività di R&D che colloca Ecomembrane tra le aziende più all’avanguardia del nostro settore di riferimento. In particolare, riteniamo che questo brevetto nel breve periodo possa aprire nuovi scenari per lo stoccaggio dell’Idrogeno a bassa pressione con effetti positivi tanto sul volume d’affari della Società, che in termini di ritorno per l’ambiente".Il nuovo brevetto verrà presentato dalla Società durante la manifestazione Hydrogen Expo a Piacenza, in programma dal 17 al 19 maggio.