FS Italiane: emessi due green bond per un ammontare totale di 1,1 miliardi

(Teleborsa) -ha collocato oggiLa(scadenza maggio 2029) è stata collocata per une spread finale di 125 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento.La(scadenza maggio 2033) è stata collocata per une spread finale di 165 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento.I proventi saranno dedicati al. Tutti gli investimenti finanziati rispondono ai criteri della Tassonomia UE come da SPO.L’operazione ha interessato più di, localizzati prevalentemente in Italia, Francia e Germania. La domanda dall’estero ha rappresentato circa il 60% degli ordini totali. La presenza degli investitori ESG/Green è stata circa l’85% dell’intero collocamento.Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), JP Morgan, Morgan Stanley, Santander e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.