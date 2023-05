Luiss al Festival dell'Economia di Trento 2023

(Teleborsa) - Latorna almettendo in campo il Top Management al completo, oltre 15 docenti e la Luiss University Press. A intervenire nelle giornate delladal titoloorganizzata da giovedì 25 fino a domenica 28 maggio dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing in partnership con Comune, Università e Provincia Autonoma di Trento, ci saranno anche i vertici dell'Ateneo intitolato a Guido Carli: il presidente, la vice presidente, il rettoreil direttore generalee il presidente Luiss Business SchoolSarà presente, inoltre, la Luiss University Press (LUP) che animerà per la prima volta il "Luiss Trento Cafè" presso il Chiostro degli Agostiniani, dove per il pubblico del Festival, si terranno ogni pomeriggio presentazioni e "aperi-talk" di confronto con gli autori sulle ultime pubblicazioni editoriali, con al centro i temi caldi della contemporaneità: dall'automazione all'imprenditorialità, dalla geopolitica alla valorizzazione degli asset del Made in Italy., già ministro della Giustizia, da sempre attenta alle nuove frontiere del diritto penale e alle sfide della cybersicurezza, si concentrerà sull'impatto e le sfide dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e sulle evoluzioni delle professioni forensi. Lo farà in un'intervista con la giornalista del Sole 24 ore Manuela Perrone (giovedì 25 maggio ore 11:15 a Palazzo Geremia). Tra guerra in Ucraina e politiche migratorie, le ultime sfide per Bruxelles saranno approfondite dadirettore del Dipartimento di Scienze Politiche Luiss, quest'anno al 14esimo posto al mondo nel ranking internazionale QS, ed editorialista di punta del Sole 24 ore, nell'incontro: "Il ruolo dell'Europa nel nuovo ordine mondiale" (giovedì 25 maggio ore 9:15 - Palazzo Geremia). A seguire, in "Pandemia, guerra e rischio geopolitico: come cambiano le catene del valore" (giovedì ore 14:30, Dipartimento di Sociologia) le economistesi confronteranno sui possibili scenari geoeconomici attuali e futuri alla luce delle trasformazioni dell'economia industriale e dello sviluppo di nuove supply chains a livello globale. Lo stesso giorno (ore 17:00 - Dipartimento di Sociologia) il fondatore del Luiss CISE (Centro Italiano Studi Elettorali), il direttore Ethos Luiss Business Schoole il professore Emerito di Scienza della Politicadiscuteranno di "Democrazie sotto stress: diseguaglianze, identità e populismi"."Spiritualità e rivoluzione tecnologica" è il titolo dell'evento cui parteciperà (venerdì 26 maggio ore 10:30 al Museo Diocesano Tridentino), per indagare, insieme al vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticanoe allaquanto e come il digitale stia trasformando il nostro rapporto individuale con la religione.Le evoluzioni del dibattito economico, monetario e fiscale europeo saranno analizzate, inoltre, in due appuntamenti: "Le conseguenze economiche dell'euro" con il prof.(venerdì 26 maggio ore 12:00 - Castello del Buonconsiglio – Sala Marangonerie) e "Il destino del Patto di Stabilità e la politica di bilancio" (sabato 27 maggio ore 11:45 - Dipartimento di sociologia Aula Kessler) con gli economistiIn "Economia reale e crisi bancarie" (sabato 27 maggio, ore 17:45, Palazzo della Provincia - Sala Depero)farà il punto della situazione sulle opportunità ed i rischi con cui i sistemi industriale e bancario italiani dovranno fare i conti nei prossimi mesi. Stessa riflessione, ma per il settore creativo e della cultura, sarà affidata adnel suo intervento in "Cultura e sviluppo economico" (sabato 27 maggio ore 12:00 - Castello del Buonconsiglio - Sala Marangonerie). In "L'evoluzione dei sistemi di formazione e di management" (domenica 28 maggio – ore 12:00 Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza)interverrà sulle sfide del settore dell'Education a livello internazionale, confrontandosi sulle nuove tecniche di apprendimento avviate dalle Università di tutto il mondo. Il Rettore racconterà l'esperienza del modello "enquiry-based" dell'Ateneo con il quale, attraverso il metodo scientifico (proprio dei ricercatori), gli studenti co-creano conoscenza, all'interno di un processo "investigativo" di scoperta continua. Per Luiss e Luiss Business School sono previsti inoltre gli interventi di:Infine, presso losi alterneranno, all'interno di 10 talk pomeridiani per tutte le giornate del Festival, gli autori di alcune delle ultime pubblicazioni LUP, tra cui Luca De Biase ("Eppur s'innova") e Giovanna Mancini ("Icone") della collana "Bellissima" diretta da Nicoletta Picchio. Ma anche Aaron Benanav ("Automazione"), Stefano Pelaggi ("L'isola sospesa"), Marco De Masi ("Il mestiere dell'uomo"), Fabrizio Acanfora ("Di pari passo") e Massimo Chiriatti ("Incoscienza artificiale"), Paolo Iabichino ("Scrivere civile"), Raffaele Mauro ("I cancelli del cielo"), Carlo Bordoni ("Furor") e Antonio Calabrò.