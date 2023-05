Regione Lombardia vara nuove tariffe taxi aeroportuali

(Teleborsa) - Nuove tariffe taxi in servizio nel sistema aeroportuale lombardo per il 2023. La giunta della Regione Lombardia ha adeguato lein servizio nel sistema aeroportuale lombardo per il 2023, introducendo un aumento totale del 6,23% rispetto al 2022, con nuovi valori tariffari sia delle tariffe predeterminate che dei parametri della tariffa unica di bacino.La deliberaper un totale di oltre 5.300 taxi. L'entrata in vigore delle nuove tariffe predeterminate avverrà dal 1° luglio 2023. Dal 31 luglio, invece, entreranno in vigore i nuovi valori dei parametri della tariffa unica di bacino.I nuovi prezzi fissano i seguenti importi: Aeroporto Malpensa - Milano 110 euro; Aeroporto Malpensa - Fiera Milano (Rho) o viceversa 92; Aeroporto Malpensa- Aeroporto Linate o viceversa 124; Aeroporto Linate - Fiera Milano (Rho) o viceversa 64; Aeroporto Malpensa - Varese o viceversa 78; Aeroporto Orio al Serio - Milano o viceversa 122 euro.