Borsa americana chiude in rosso

(Teleborsa) - Giornata no per Wall Street che, fra dati macroeconomici deludenti, è rimasta ancora una volta concentrata sulle trattative per l'innalzamento del tetto del debito, che creano incertezza per il futuro. Ilha lasciato sul parterre l'1,01%; sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.110 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,09%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,27%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,54%),(-2,30%) e(-1,64%).Tra i(+0,74%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,80%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,47%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,42%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,35%.Al top tra i, si posizionano(+4,19%),(+2,68%),(+2,57%) e(+1,98%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,97%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,15%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,65%.In perdita, che scende del 4,59%.