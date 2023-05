Maltempo Emilia Romagna: 14 fiumi esondati, evacuazioni in corso. Meloni: "CdM subito"

(Teleborsa) -inQuattromila gli evacuati mentre sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni. In 50mila senza corrente elettrica.6 colonne mobili regionali sono presenti in Emilia Romagna, circa 5 mila sono le persone evacuate alcune per prevenzione altre per evacuazione coatta altre volontaria. Ma potrebbero anche essere di più. Siamo pronti a intervenire come governo.". Così a Radio 24 il ministro per la Protezione civile: così la premiedall'Alaska, dove ha fatto scalo diretta al G7 in Giappone, è intervenuta in videoconferenza a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile, e ha dato la disponibilità immediataIntanto, la F1 ha ufficializzato la scelta di annullare il Gp dell'Emilia Romagna, in programma a Imola nel fine settimana, a seguito dell'alluvione che ha colpito la regione. "annuncia F1 sul suo profilo twitter - è stata presa per la sicurezza dei tifosi e dei team.