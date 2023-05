Piquadro continua il buy-back

Piquadro

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra l’8 e il 12 maggio 2023, complessivamenteal prezzo medio di 1,8176 euro, per unpari aA seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 12 maggio il produttore italiano di pelletteria detiene 1.923.557 azioni proprie pari al 3,8471% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano, discreta la performance diche si attesta a 1,855 euro, in lieve aumento dello 0,82%.