SG Company perfeziona acquisizioni Louder Italia e Gruppo FMA

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, hadel(raggiungendo la quota di maggioranza assoluta pari al 51% del capitale) e del. Al 31 dicembre 2022 Louder Italia e Gruppo FMA hanno, rispettivamente, realizzato un fatturato pari a circa 5,5 milioni di euro e a 2,9 milioni di euro."Stiamo procedendo con acquisizioni mirate e di immediato valore aggiunto di aziende storiche e riconosciute nelle rispettive aree di mercato - ha commentato il- Ad oggi risulta evidente che ile dovrà necessariamente essere rinnovato nei valori e con riferimento alle aree di business che abbiamo implementato e in cui vorremmo entrare, per le quali stiamo lavorando da tempo"."Se con Louder Italia abbiamo fatto un investimento in un'area molto attigua al core business originario di gruppo, con Gruppo FMA abbiamo ampliato il nostro perimetro e i contenuti dell'offerta - ha aggiunto - Abbiamofra loro, ricavando un sostanzioso arricchimento professionale, nonché umano, che già da subito sta dando ottimi risultati. Abbiamo acquisito un'azienda con una PFN mediamente positiva (debito) di 500 mila euro come Louder e una con PFN mediamente negativa (credito) di circa 1 milione di euro, ottenendo dunque un effetto positivo in ambito finanziario se pur al netto dell'investimento sostenuto da SG Company, con fonti proprie, per circa 1,7 milioni di euro complessivi, versati in parte nel 2022 e in parte quest'anno in ottica di sostenibilità economica e, appunto, finanziaria".