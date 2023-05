Target, vendite comparabili piatte nel primo trimestre

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha registratopiatte nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 aprile), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, riflettendo una crescita delle vendite in negozio comparabili dello 0,7% e vendite digitali comparabili in calo del 3,4%. Ildi 25,3 miliardi di dollari è cresciuto dello 0,6% rispetto allo scorso anno.L'per il primo trimestre fiscale è sceso a 950 milioni di dollari, o 2,05 dollari per azione, da 1,01 miliardi di dollari, o 2,16 dollari per azione, dell'anno precedente. L'del primo trimestre è stato di 2,05 dollari, in calo del 6,2%.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,76 dollari su ricavi per 25,29 miliardi di dollari."Guardando al futuro, prevediamo che leridurranno la redditività di quest'anno di oltre 500 milioni di dollari rispetto allo scorso anno - ha detto il- Mentre ci sono molte potenziali fonti di riduzione delle scorte, il furto e la criminalità organizzata retail sono fattori sempre più importanti del problema. Stiamo effettuando investimenti significativi nelle strategie per evitare che ciò accada nei nostri negozi e proteggere i nostri ospiti e il nostro team. Siamo anche concentrati sulla gestione dell'impatto finanziario sulla nostra attività in modo da poter continuare a mantenere aperti i nostri negozi, sapendo che creano posti di lavoro locali e offrono un comodo accesso agli elementi essenziali".Sulla base dell'nel primo trimestre, la società prevede un'ampia gamma di risultati di vendita nel, incentrati su un calo a una sola cifra delle vendite comparabili. L'EPS rettificato dovrebbe variare da 1,30 a 1,70 dollari., la società mantiene la sua guidance precedente, che include vendite comparabili attese in un'ampia gamma da un calo a una sola cifra a un aumento a una sola cifra, e EPS rettificato da 7,75 a 8,75 dollari.