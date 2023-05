UBS, contabilizza impatto negativo di 17 miliardi su acquisizione Credit Suisse

UBS

(Teleborsa) - Il colosso bancario svizzeroderivante dall', acquisita su sollecitazione delle autorità svizzere per effetto delle difficoltà finanziarie della storica rivale e del rischio di un collasso dell'intero comparto bancario.E' quanto emerge da un, con i dati pro-forma, riclassificati per tener conto dell'acquisizione di credit Suisse. In dettaglio, circadi dollari sono stati contabilizzati a seguito didelle attività e passività del nuovo gruppo esono relativi aUBS ha poi elencatoche ed il cambiamento di principi contabili, che porterebbedi dollari.Dall'acquisizione, però, il colosso svizzero ha realizzato anche undi dollari derivante dall'contabilizzato dopo aver acquistato la concorrente per una frazine del suo valore.