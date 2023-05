Cisco Systems paga il calo degli ordini. Bene conti trimestre

Cisco Systems

(Teleborsa) -, che però viene accolta con un po' di malumore alla riapertura degli scambi a Wall Street, a causa dellae della debolezza della domanda di nuovi prodotti. Il titolo è arrivato a perdere il 4% prima di riportarsi a galla sulla parità.Cisco Systems ha chiuso il terzo trimestre con undi dollari, pari aper azione, mentresi è attestato addagli analisti.si sono portati a 1rispetto ai 12,84 miliardi dell'anno scorso, oltrepassando largamente idagli analisti.Cisco ha però segnalato unaa causa della debolezza della domanda a livello globale e a dispetto dell'attenuarsi dei colli di bottiglia sulle catene di approvvigionamento.per il quarto trimestre (ricavi attesi in crescita del 14-16% ed EPS a 82-87 cents) e per l'esercizio (ricavi in crescita dek 10-10,5% e EPS di 2,93-2,98 USD.