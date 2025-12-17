Wall Street in calo, pesano i dubbi sull'AI

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 48.027 punti, mentre, al contrario, giornata negativa per l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.751 punti, in calo dello 0,72%.
In rosso il Nasdaq 100
(-1,31%); sulla stessa linea, in discesa l'S&P 100
(-0,83%).
In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto energia
. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti informatica
(-1,75%), beni industriali
(-1,08%) e telecomunicazioni
(-0,98%).
Nonostante l'ottimismo innescato
dalle parole del governatore Fed Christopher Waller
, crescono i dubbi degli investitori sul fronte dell'intelligenza artificiale
dopo che il Financial Times
ha riportato che Blue Owl Capital
, principale partner di Oracle
nei data center
, avrebbe deciso di non sostenere un impianto da 10 miliardi di dollari in Michigan destinato a servire OpenAI
.
La società di Sam Altman, secondo alcuni media specializzati Usa, sarebbe in trattative
con Amazon
per un potenziale investimento da oltre 10 miliardi di dollari
e per un accordo legato all’utilizzo dei chip di intelligenza artificiale
del gruppo di Seattle, mentre Alphabet
intensifica gli sforzi per rendere il proprio hardware proprietario
per l’intelligenza artificiale più compatibile con il software più diffuso del settore, nel tentativo di sfidare la posizione dominante di Nvidia
nel mercato del calcolo AI.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+2,48%), Honeywell International
(+1,76%), Procter & Gamble
(+1,75%) e Chevron
(+1,42%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar
, che continua la seduta con -4,84%.
In perdita Nvidia
, che scende del 3,96%.
Soffre Cisco Systems
, che evidenzia una perdita dell'1,52%.
Pensosa Nike
, con un calo frazionale dell'1,45%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Trade Desk
(+2,97%), AirBnb
(+2,26%), Shopify
(+2,23%) e Adobe Systems
(+2,10%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Constellation Energy
, che ottiene -7,02%.
Pesante Broadcom
, che segna una discesa di ben -5,52 punti percentuali.
Seduta negativa per ARM Holdings
, che scende del 4,66%.
Sensibili perdite per Palantir Technologies
, in calo del 4,59%.