Convegno Cisl, Tomasi (Aspi): "Indici sicurezza dei lavoratori dato più rappresentativo efficienza aziende"

(Teleborsa) - "Il Gruppo Aspi in questi anni ha puntato sulla qualità delle competenze, per garantire eccellenza e sostenere così lo sviluppo del Paese. Un cambio di passo reso possibile grazie al forte impegno dell'Azienda nell'ambito dell'importante piano di trasformazione avviato che ha prodotto risultati tangibili, a partire dagli indici di sicurezza nei cantieri, il dato più rappresentativo dell'efficienza di un'azienda". È quanto afferma l'in occasione del"Il percorso di rafforzamento di Autostrade per l'Italia – prosegue– ha consentito di produrre più posti di lavoro, con un piano di assunzioni che sta andando ben oltre le 3000 risorse inizialmente previste. Per noi la persona è al centro di ogni processo di miglioramento aziendale. Questo approccio è indispensabile per mettere a terra il nostro piano di ammodernamento e potenziamento della rete autostradale, ottimizzando le nostre performance operative e aumentando l'efficienza delle strutture. Nel corso degli ultimi anni, Aspi ha introdotto un nuovo modello partecipativo di relazioni industriali: ciò ha consentito di porre le basi per una gestione condivisa delle nuove strategie del Gruppo, resa possibile grazie alla collaborazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che, in questo modo, hanno contribuito al raggiungimento dei traguardi fino ad ora raggiunti"