Ginvest modifica la governance. Francesca Sabatini entra in CdA

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel settore real estate dal 1972, ha chiuso il 2022 con unpari a 68,5 milioni di euro, mentre l'è pari al 25%. Il gruppo, specializzato nel settore della progettazione, dello sviluppo, vendita e locazione immobiliare, e nella gestione di immobili a reddito, ha anche comunicato l'approvazione al passaggio al sistema di amministrazione e controllo monistico e laFrancesca Sabatini è attualmente responsabile Analisi & Ricerca, Responsabile Investors Relations e Responsabile Ufficio Studi per. La nomina potrebbe essere letta come un'indicazione della volontà di avvicinarsi al mercato dei capitali da parte della società, che già in passato ha studiato una, secondo quanto risulta a Teleborsa.Parallelamente,viene confermato nel ruolo di presidente esecutivo,come consigliere delegato,come consigliere non esecutivo."La modifica statutaria e il conseguente passaggio al sistema monistico è una scelta strategica che ha come obiettivo l'apertura del consiglio di amministrazione di Ginvest a membri indipendenti nell', anche da un punto di vista di governance", ha detto l', secondo quanto riporta una nota."Abbiamo scelto di affidarci a professionisti del settore finanziario ed immobiliare con alle spalle una lunga e riconosciuta esperienza - ha aggiunto - Riteniamo che questa decisione, ci possa aiutare a migliorare il nostro business a livello prospettico e nella gestione quotidiana dell'azienda".