Lottomatica annuncia pricing di bond per ammontare complessivo di 1,115 miliardi

Lottomatica

(Teleborsa) -, il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, ha annunciato il. L'ammontare complessivo è diIl rendimento è fissato a 7,125% per la t, dell'importo di 565 milioni di euro, e a 412,5 punti base sull'Euribor per la, da 550 milioni di euro.L'offerta dovrebbe chiudersi il 1 giugno 2023, fatte salve le consuete condizioni di chiusura, e i proventi lordi saranno depositati su un. Le obbligazioni scadranno il 1° giugno 2028.Al momento del rilascio dei proventi dall'escrow account, i proventi saranno utilizzati, insieme al contante disponibile, perdi 200 milioni di euro di importo nominale in essere di obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza 2025, di 340 milioni di euro di obbligazioni senior garantite a tasso fisso del 6,25% con scadenza nel 2025 e di 575 milioni di euro di obbligazioni senior garantite a tasso fisso del 5,125% con scadenza nel 2025.