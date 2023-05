Bollette: 5 milioni dovranno passare al mercato libero ma aumentano truffe

(Teleborsa) - Sono circa 5 milioni gli italiani che dovranno passare alentro il 10 gennaio 2024 ma, se non lo faranno in autonomia, la loro fornitura verrà assegnata d'ufficio e tramite asta ad un nuovo operatore. Queste le regole definite dalche sancisce i criteri e le modalità per il passaggio al mercato libero dei clienti domestici non vulnerabili. Le condizioni tariffarie a cui potranno accedere questi clienti saranno definite più avanti, ma se si vuole evitare di "finire all'asta", la soluzione è di passare al mercato libero scegliendo in autonomia il fornitore da cui acquistare energia tra le numerose offerte disponibili oggi. In tale scenario – come sottolinea– bisogna, tuttavia, stare attenti alle truffe."L'offerta sul mercato libero è molto ampia, per questo è importante scegliere con attenzione il proprio fornitore, meglio se con l'aiuto di un consulente esperto e affidabile, che sappia guidare il consumatore tra le centinaia di proposte presenti sul mercato e, anche, che lo sappia proteggere da eventuali truffe – spiegano gli–. Un fenomeno, quello delle frodi, che nell'ultimo anno è aumentato notevolmente e che ha coinvolto 4 milioni di persone".I numeri sulle frodi arrivano dall'in occasione del lancio, assieme adelnato proprio per aiutare i consumatori a riconoscere e difendersi dai tentativi di truffa in ambito luce e gas. Il fenomeno è considerevole: solo nell'ultimo anno il numero di chi è stato vittima di una truffa o un tentativo di frode in ambito utenze luce e gas è aumentato del 28%, con un danno stimato di oltre 1,2 miliardi di euro."La fretta è spesso una delle ragioni principali per cui si cade in trappola – spiegano gli– per questo il consiglio per tutti coloro che sono nel mercato tutelato è di iniziare a muoversi già oggi e sfruttare i mesi che ci separano da qui al 10 gennaio 2024 per scegliere con la dovuta calma".