Maltempo: ANIA ribadisce vicinanza a popolazione

(Teleborsa) - "In seguito alla calamità che ha colpito l'Emilia-Romagna e, in particolare, il territorio delle provincie di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini, l'ribadisce la vicinanza alla popolazione". L'ha dato indicazione alle compagnie sulle misure da adottare per aiutare gli assicurati residenti nelle zone alluvionate.Tra lefigura in particolare – fa sapere l'ANIA in una nota – la proroga del termine di comporto, ossia il prolungamento della scadenza del contratto di assicurazione. Le imprese devono, inoltre, mantenere in vigore la garanzia assicurativa anche in caso di ritardo nel pagamento, sospendere il recupero dei crediti ed evitare di eccepire prescrizioni e decadenze maturate dopo l'alluvione."In un momento così difficile – evidenzia l'– è importante che ognuno faccia la propria parte per sostenere le esigenze di tutta la popolazione".